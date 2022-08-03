ua ru
Ср, 03 августа News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Днепре задержали корректировщика российских ракетных ударов

Новина українською →
Днепр, Среда 03 августа 2022 10:18
В Днепре задержали корректировщика российских ракетных ударов Фото: в Днепре задержали корректировщика российских ракетных ударов (ssu.gov.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

Служба безопасности задержала российского агента, который собиравшего разведданные по функционированию аэродромов и объектов Приднепровской железной дороги на территории Днепропетровской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Собранные сведения злоумышленник передавал представителю российских спецслужб по закрытым каналам связи. В своих "докладах" он подробно описывал каждый объект с прилегающей территорией, указывал его координаты по фото- и видеофиксации", - рассказали в Службе безопасности.

Оккупанты использовали эту информацию для планирования совершения диверсий и массированных артиллерийских обстрелов.

Предателем оказался работник одной из частных охранных фирм Днепра. В поле зрения российских спецслужб он попал из-за своих радикальных прокремлевских взглядов, которые пытался навязать землякам, отметили в СБУ.

"Предложение по сотрудничеству с оккупантами мужчина получил через мессенджер собственного телефона. Во время обысков правоохранители обнаружили у задержанного средства связи с поличным", - говорится в сообщении.

В настоящее время фигуранту сообщено о подозрении в государственной измене. Теперь ему грозит до 15 лет заключения.

Напомним, в Кривом Роге объявили охоту на коллаборантов и корректировщиков ударов россиян по городу. Если предоставленные данные подтвердятся, информатора ждет вознаграждение до 50 тысяч гривен.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности Украины Днепр
NEWS
Теракт в Еленовке должен стать решающим для признания РФ террористом, - Зеленский
Теракт в Еленовке должен стать решающим для признания РФ террористом, - Зеленский
DAILY
Стресс-тест для казны. Где Кабмину найти деньги и как избежать роста налогов
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Стресс-тест для казны. Где Кабмину найти деньги и как избежать роста налогов