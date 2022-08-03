В Днепре задержали корректировщика российских ракетных ударов

Служба безопасности задержала российского агента, который собиравшего разведданные по функционированию аэродромов и объектов Приднепровской железной дороги на территории Днепропетровской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ .

"Собранные сведения злоумышленник передавал представителю российских спецслужб по закрытым каналам связи. В своих "докладах" он подробно описывал каждый объект с прилегающей территорией, указывал его координаты по фото- и видеофиксации", - рассказали в Службе безопасности.

Оккупанты использовали эту информацию для планирования совершения диверсий и массированных артиллерийских обстрелов.

Предателем оказался работник одной из частных охранных фирм Днепра. В поле зрения российских спецслужб он попал из-за своих радикальных прокремлевских взглядов, которые пытался навязать землякам, отметили в СБУ.

"Предложение по сотрудничеству с оккупантами мужчина получил через мессенджер собственного телефона. Во время обысков правоохранители обнаружили у задержанного средства связи с поличным", - говорится в сообщении.