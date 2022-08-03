В Днепре задержали корректировщика российских ракетных ударов
Служба безопасности задержала российского агента, который собиравшего разведданные по функционированию аэродромов и объектов Приднепровской железной дороги на территории Днепропетровской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.
"Собранные сведения злоумышленник передавал представителю российских спецслужб по закрытым каналам связи. В своих "докладах" он подробно описывал каждый объект с прилегающей территорией, указывал его координаты по фото- и видеофиксации", - рассказали в Службе безопасности.
Оккупанты использовали эту информацию для планирования совершения диверсий и массированных артиллерийских обстрелов.
Предателем оказался работник одной из частных охранных фирм Днепра. В поле зрения российских спецслужб он попал из-за своих радикальных прокремлевских взглядов, которые пытался навязать землякам, отметили в СБУ.
"Предложение по сотрудничеству с оккупантами мужчина получил через мессенджер собственного телефона. Во время обысков правоохранители обнаружили у задержанного средства связи с поличным", - говорится в сообщении.
В настоящее время фигуранту сообщено о подозрении в государственной измене. Теперь ему грозит до 15 лет заключения.
Напомним, в Кривом Роге объявили охоту на коллаборантов и корректировщиков ударов россиян по городу. Если предоставленные данные подтвердятся, информатора ждет вознаграждение до 50 тысяч гривен.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.