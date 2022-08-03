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У Слов'янську викрили двох посібників окупантів, які "зливали" дані про ЗСУ

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Слов'янськ, Середа 03 серпня 2022 16:53
У Слов'янську викрили двох посібників окупантів, які "зливали" дані про ЗСУ Фото: у Слов'янську затримали двох посібників ворога (t.me/pgo_gov_ua)
Автор: Наталія Юрченко

Правоохоронці викрили двох жителів Слов'янська (Донецька область), які передавали ворогу дані про ЗСУ. Їм уже оголосили підозру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

Слідство встановило, що жителька Слов'янська тримала зв'язок з "куратором". У липні 2022 року вона отримала завдання зібрати дані про місця дислокації українських військових.

Жінка залучила місцевого жителя і за допомогою мобільних додатків зібрала інформацію про ЗСУ. Чоловік допоміг дізнатися геолокації, які потім надіслали окупантам.

За даним фактом відкрили кримінальну справу за ч. 3 ст. 114-2 КК України. Обох фігурантів затримали та оголосили їм підозру.

Нагадаємо, що СБУ затримала у Дніпрі коригувальника ракетних ударів.

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Слов'янськ Донецька область Війна в Україні
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