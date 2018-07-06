В Славянске произошел пожар на Центральном рынке

Пожар на рынке в Славянске охватил торговые павильоны, вещевые ряды и хозяйственные магазины

В Славянске (Донецкая область) сегодня утром, 6 июля 2018 года, возник пожар на Центральном рынке. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечается, пожар на рынке в Славянске охватил торговые павильоны, а также вещевые ряды и хозяйственные магазины. Сейчас на месте пожара работают спасатели, причина пожара устанавливается.

Фото: пожар на рынке в Славянске (dsns.gov.ua)

Напомним, ранее сообщалось, что вчера, 5 июля, в Киеве, на бульваре Вацлава Гавела, горел комбинат "Прогресс". Кроме того, вчера в Киеве пожар был на территории музея "Пирогово".