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В Славянске произошел пожар на Центральном рынке

НовостиПроисшествия    06.07.2018 - 10:46
Фото: пожар на рынке в Славянске (dsns.gov.ua)
Фото: пожар на рынке в Славянске (dsns.gov.ua)

Пожар на рынке в Славянске охватил торговые павильоны, вещевые ряды и хозяйственные магазины

В Славянске (Донецкая область) сегодня утром, 6 июля 2018 года, возник пожар на Центральном рынке. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечается, пожар на рынке в Славянске охватил торговые павильоны, а также вещевые ряды и хозяйственные магазины. Сейчас на месте пожара работают спасатели, причина пожара устанавливается.

Фото: пожар на рынке в Славянске (dsns.gov.ua)

Напомним, ранее сообщалось, что вчера, 5 июля, в Киеве, на бульваре Вацлава Гавела, горел комбинат "Прогресс". Кроме того, вчера в Киеве пожар был на территории музея "Пирогово".

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Теги публикации: Славянск, пожар, ГСЧС  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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