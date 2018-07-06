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У Слов’янську виникла пожежа на Центральному ринку

НовиниНадзвичайні події    06.07.2018 - 10:46
Фото: пожежа на ринку у Слов’янську (dsns.gov.ua)
Фото: пожежа на ринку у Слов’янську (dsns.gov.ua)

Пожежа на ринку у Слов’янську охопила торгівельні павільйони, речові ряди й господарчі крамниці

У Слов’янську (Донецька область) сьогодні вранці, 6 липня 2018 року, виникла пожежа на Центральному ринку. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Як зазначається, пожежа на ринку у Слов’янську охопила торгівельні павільйони, а також речові ряди й господарчі крамниці. Наразі на місці пожежі працюють рятувальники, причина виникнення пожежі встановлюється.

Фото: пожежа на ринку у Слов’янську (dsns.gov.ua)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вчора, 5 липня, у Києві, на бульварі Вацлава Гавела, горів комбінат "Прогрес". Крім того, вчора в Києві пожежа була на території музею "Пирогово".

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Теги публікації: Слов'янськ, пожежа, ДСНС  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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