В Славянске перестали ездить троллейбусы: в чем причина

Городские власти Славянска приостановили движение троллейбусов. Причиной этого стала угроза обстрелов со стороны оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Вадима Ляха в Facebook .

"Мы были вынуждены пойти на эту меру в связи с постоянной угрозой обстрелов и недопустимостью скопления людей. О возобновлении троллейбусного движения будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении.

Электротранспорт в Славянске перестал ездить с воскресенья, 3 июля.

Напомним, что Славянск остается одной из целей российской армии. Поэтому оккупанты постоянно обстреливают город, в том числе и запрещенными кассетными боеприпасами.

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