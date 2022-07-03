У Слов'янську перестали їздити тролейбуси: у чому причина

Міська влада Слов'янська призупинила рух тролейбусів. Причиною цього стала загроза обстрілів з боку окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Вадима Ляха в Facebook.
Електротранспорт у Слов'янську перестав їздити з неділі, 3 липня.
"Ми були змушені піти на цей захід у зв'язку з постійною загрозою обстрілів та неприпустимістю скупчення людей. Про поновлення тролейбусного руху буде повідомлено додатково", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що Слов'янськ залишається однією з цілей російської армії. Тому окупанти постійно обстрілюють місто, зокрема і забороненими касетними боєприпасами.
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