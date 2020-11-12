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В Славянске отказались усиливать карантин на выходные

Славянск, Четверг 12 ноября 2020 13:10
В Славянске отказались усиливать карантин на выходные
Фото: Вадим Лях (facebook.com)
Автор: Андрей Козловский

Мэр Славянска Вадим Лях сообщил, что в городе пока не будут вводить карантин выходного дня, который правительство вводит в Украине с 14 ноября. Он считает, что такие решения должны приниматься на местах.

Об этом Вадим Лях сообщил на своей странице в Facebook.

"Наши предприниматели уже много месяцев и без того работают лишь для того, чтобы сохранить свой бизнес и рабочие места. А для жителей пригорода выходные дни - единственная возможность приехать за покупками в город или продать здесь, на рынках, излишки выращенной сельхозпродукции", - сказал он.

Для того чтобы согласовать вопрос карантина выходного дня, Вадим Лях направил письмо премьер-министру Украины Денису Шмыгалю. Также Лях отметил, что пока никаких дополнительных ограничений в выходные дни в городе вводить не будут. Принимать решение о карантине комиссия по чрезвычайным ситуациям будет через неделю.

Напомним, накануне Кабинет министров принял решение о введении в Украине карантина выходного дня.

После этого, во Львове, Ровно и Черкассах отказались его вводить.

Также РБК-Украина ранее сообщало, что министр здравоохранения України Максим Степанов возмутился заявлением сети торговых центров "Эпицентр" о карантине выходного дня.

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