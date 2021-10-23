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Слов'янська ТЕС Єфімова слідом за державними ТЕС зупинена через відсутність вугілля

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Києва, Субота 23 жовтня 2021 12:23
Слов'янська ТЕС Єфімова слідом за державними ТЕС зупинена через відсутність вугілля Фото: Слов'янська ТЕС зупинена через відсутність вугілля (wikipedia.org)
Автор: Артем Горовенко

Слов'янська ТЕС компанії "Донбасенерго", яка належить народному депутату Максиму Єфімову, вранці 23 жовтня зупинила роботу через відсутність вугілля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані державної компанії НЕК "Укренерго".

Станом на 10:30 суботи станція повністю зупинена і не виробляє електроенергію. Обидва блоки не можуть нести навантаження через відсутність палива, в першу чергу вугілля.

За даними Міністерства енергетики, станом на 22 жовтня, на Слов'янській ТЕС залишилося запасу антрацитового вугілля на 2 дні роботи, газового - на 7 днів.

Відставання від графіка накопичення на Слов'янській ТЕС становити 200 тис. т.

На попередньому тижні компанія ДТЕК Ріната Ахметова почала екстрені поставки вугілля на Слов'янську ТЕС "Донбасенерго" для недопущення її зупинки. Було відвантажено близько 11 тис.т., що дозволило підтримати роботу станції протягом тижня.

Також ДТЕКом були організовані поставки 37,5 тис.т вугілля на державні ТЕС "Центренерго", на яких ситуація з вугіллям найбільш критична.

Протягом останнього місяця кожен другий блок державних ТЕС не працює через відсутність вугілля.

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