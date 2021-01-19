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Славянская ТЭС аварийно остановила один энергоблок

Автор: Андрей Козловский

На Славянской тепловой электростанции (ТЭС) в воскресенье аварийно остановили энергоблок №7. Сейчас там начаты ремонтные работы, которые продлятся не менее трех месяцев.

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Об этом сообщает пресс-служба ПАО "Донбассэнерго".

"На блоке №7 Славянской ТЭС произошел отказ в работе основного оборудования по причине повышения вибрации первого подшипника турбоагрегата, что привело к аварийному отключению энергоблока от сети Украины", - говорится в сообщении.

В компании добавили, что на данный момент генерация на аварийном энергоблоке отсутствует.

Напомним, ранее сообщалось, что на Приднепровской тепловой электростанции в Днепре произошел выброс дымовых газов. После этого котел потушили.

Кроме того, РБК-Украина писало, что на Ровенской атомной электростанции произошел пожар из-за повреждения трансформатора. В результате возгорания произошло аварийное отключение третьего энергоблока электростанции. Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на РАЭС и прилегающей территории не изменялся и находился в пределах действующих норм.

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