ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Славянская ТЭС аварийно остановила один энергоблок

Донецкая область, Вторник 19 января 2021 13:42
Славянская ТЭС аварийно остановила один энергоблок
Фото: Славянская ТЭС (facebook.com Donbassenergo)
Автор: Андрей Козловский

На Славянской тепловой электростанции (ТЭС) в воскресенье аварийно остановили энергоблок №7. Сейчас там начаты ремонтные работы, которые продлятся не менее трех месяцев.

Об этом сообщает пресс-служба ПАО "Донбассэнерго".

"На блоке №7 Славянской ТЭС произошел отказ в работе основного оборудования по причине повышения вибрации первого подшипника турбоагрегата, что привело к аварийному отключению энергоблока от сети Украины", - говорится в сообщении.

В компании добавили, что на данный момент генерация на аварийном энергоблоке отсутствует.

Напомним, ранее сообщалось, что на Приднепровской тепловой электростанции в Днепре произошел выброс дымовых газов. После этого котел потушили.

Кроме того, РБК-Украина писало, что на Ровенской атомной электростанции произошел пожар из-за повреждения трансформатора. В результате возгорания произошло аварийное отключение третьего энергоблока электростанции. Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на РАЭС и прилегающей территории не изменялся и находился в пределах действующих норм.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Общество ТЭС

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь