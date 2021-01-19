Слов'янська ТЕС аварійно зупинила один енергоблок

Фото: Слов'янська ТЕС (facebook.com Donbassenergo)

На Слов'янській тепловій електростанції (ТЕС) у неділю аварійно зупинили енергоблок №7. Наразі там розпочаті ремонтні роботи, які триватимуть не менше трьох місяців.

Про це повідомляє прес-служба ПАТ "Донбасенерго".

"На блоці №7 Слов'янської ТЕС сталася відмова в роботі основного устаткування через підвищення вібрації першого підшипника турбоагрегату, що призвело до аварійного відключення енергоблоку від мережі України", - йдеться в повідомленні.

У компанії додали, що на цей момент генерація на аварійному енергоблоці відсутня.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що на Придніпровській тепловій електростанції у Дніпрі стався викид димових газів. Після цього котел загасили.

Крім того, РБК-Україна писало, що на Рівненській атомній електростанції сталася пожежа через пошкодження трансформатора. Унаслідок займання сталося аварійне відключення третього енергоблока електростанції. Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на РАЕС і прилеглій території не змінювався та знаходиться у межах діючих норм.