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Слов'янськ покинуло три чверті населення, евакуація продовжується - глава Донецької ОВА

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Донецьк, Вівторок 07 червня 2022 00:18
Слов'янськ покинуло три чверті населення, евакуація продовжується - глава Донецької ОВА Фото: В'їзд в Слов'янськ (uk.wikipedia.org)
Автор: Константин Широкун

Слов'янськ покунуло понад 75% населення. Але і сьогодні в місті залишається близько 24 тисяч осіб. Через перебої з електропостачанням в деяких районах відсутнє водопостачання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

"Зараз у Слов'янську не більше 24 тисяч жителів залишилося. Є проблеми з водозабезпеченням у північній частині області - Слов'янськ, Костянтинівка, Дружківка, частина Краматорської громади - через перебої з електропостачанням. І люди, розуміючи це, хоч і пізно, але виїжджають", - зазначив глава Донецької ОВА.

Кириленко також зазначив, що з кінця минулого тижня зі Слов'янська виїхало близько 100 осіб. Станом на 2019 рік у місті проживало майже 110 тисяч осіб.

Нагадаємо, за оцінками Американського Інституту вивчення війни (ISW), через некомпетентних командирів була знищена майже вся 35-та загальновійськова армія. Сили противника провели невдалі штурми на південний схід і південний захід від Ізюма і на захід від лиману. Тепер вони навряд чи зможуть значно просунутися до Слов'янська.

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