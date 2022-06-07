Слов'янськ покинуло три чверті населення, евакуація продовжується - глава Донецької ОВА

Слов'янськ покунуло понад 75% населення. Але і сьогодні в місті залишається близько 24 тисяч осіб. Через перебої з електропостачанням в деяких районах відсутнє водопостачання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

"Зараз у Слов'янську не більше 24 тисяч жителів залишилося. Є проблеми з водозабезпеченням у північній частині області - Слов'янськ, Костянтинівка, Дружківка, частина Краматорської громади - через перебої з електропостачанням. І люди, розуміючи це, хоч і пізно, але виїжджають", - зазначив глава Донецької ОВА.

Кириленко також зазначив, що з кінця минулого тижня зі Слов'янська виїхало близько 100 осіб. Станом на 2019 рік у місті проживало майже 110 тисяч осіб.