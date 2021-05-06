Славянск ослабляет карантин с 11 мая: что изменится

Городская комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение ослабить карантин в Славянске. Решения вступает в силу с 11 мая.

Об этом сообщает пресс-служба Славянского городского совета .

Напомним, в апреле в городе усилили карантин. В частности, запретили все массовые мероприятия.

Отметим, "красную" и "оранжевую" зоны сократили сразу на пять областей.

Однако, за вчера в Украине подтвердили 6038 новых случаев COVID-19. Больше всего новых заражений в Киеве, Донецкой и Харьковской областях.

При этом еще одна область может попасть в "красную" зону карантина.