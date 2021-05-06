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Славянск ослабляет карантин с 11 мая: что изменится

Автор: Анастасия Рокитна

Городская комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение ослабить карантин в Славянске. Решения вступает в силу с 11 мая.

Об этом сообщает пресс-служба Славянского городского совета.

С 11 мая восстанавливают работу:

  • общеобразовательные школы,
  • школы искусств и детско-юношеские спортивные школы,
  • учреждения культуры, за исключением культурно-массовых мероприятий,
  • разрешат проведение спортивных соревнований без зрителей, которые включены в календарные планы.

Напомним, в апреле в городе усилили карантин. В частности, запретили все массовые мероприятия.

Отметим, "красную" и "оранжевую" зоны сократили сразу на пять областей.

Однако, за вчера в Украине подтвердили 6038 новых случаев COVID-19. Больше всего новых заражений в Киеве, Донецкой и Харьковской областях.

При этом еще одна область может попасть в "красную" зону карантина.

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