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Слов'янськ послаблює карантин з 11 травня: що зміниться

Автор: Анастасія Рокитна

Міська комісія з надзвичайних ситуацій прийняла рішення послабити карантин у Слов'янську. Рішення набирає чинності з 11 травня.

Про це повідомляє прес-служба Слов'янської міської ради.

З 11 травня відновлюють роботу:

  • загальноосвітні школи,
  • школи мистецтв та дитячо-юнацькі спортивні школи,
  • заклади культури, за винятком культурно-масових заходів,
  • дозволять проведення спортивних змагань без глядачів, які включені в календарні плани.

Нагадаємо, у квітні в місті посилили карантин. Зокрема, заборонили всі масові заходи.

Зазначимо, "червону" і "помаранчеву" зони скоротили відразу на п'ять областей.

Однак, за вчора в Україні підтвердили 6038 нових випадків COVID-19. Найбільше нових заражень у Києві, Донецькій та Харківській областях.

При цьому ще одна область може потрапити в "червону" зону карантину.

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Новини України КарантинСлов'янськ