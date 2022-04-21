В Славутиче пропал свет. Возможны перебои с водоснабжением, - горсовет

Сегодня, 21 апреля в городе Славутич Киевской области пропал свет. Предварительно, причины не известны, жителей предупреждают о возможных перебоях с водоснабжением.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Славутичского городского совета.

"В городе исчезло электроснабжение. Специалисты разбираются. Сообщим, как будет что-то известно. Никаких предупреждений об отключении не было. Из-за отсутствия электроснабжения возможны перебои с водоснабжением до 2 часов", - говорится в сообщении.

Обновлено 09:35. Горсовет сообщил о возобновлении электроснабжения, однако не везде.

"Электроснабжение восстановлено. Те, у кого еще отсутствует, ждите. Часть будет восстановлена в течение часа", - говорится в сообщении.

Отметим, недавно стало известно, что Славутич после войны могут отвести в Черниговскую область.

Напомним, в ходе полномасштабного российского вторжения оккупанты несколько дней контролировали Славутич, который является городом-спутником для Чернобыльской АЭС.

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