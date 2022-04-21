ru ua
Чт, 21 апреля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Славутиче пропал свет. Возможны перебои с водоснабжением, - горсовет

Новина українською →
Славутич, Четверг 21 апреля 2022 09:30
В Славутиче пропал свет. Возможны перебои с водоснабжением, - горсовет Фото: в Славутиче пропал свет (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 21 апреля в городе Славутич Киевской области пропал свет. Предварительно, причины не известны, жителей предупреждают о возможных перебоях с водоснабжением.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Славутичского городского совета.

"В городе исчезло электроснабжение. Специалисты разбираются. Сообщим, как будет что-то известно. Никаких предупреждений об отключении не было. Из-за отсутствия электроснабжения возможны перебои с водоснабжением до 2 часов", - говорится в сообщении.

Обновлено 09:35. Горсовет сообщил о возобновлении электроснабжения, однако не везде.

"Электроснабжение восстановлено. Те, у кого еще отсутствует, ждите. Часть будет восстановлена в течение часа", - говорится в сообщении.

Отметим, недавно стало известно, что Славутич после войны могут отвести в Черниговскую область.

Напомним, в ходе полномасштабного российского вторжения оккупанты несколько дней контролировали Славутич, который является городом-спутником для Чернобыльской АЭС.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Славутич
NEWS
57-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
57-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
"Путин – это ирод". Как села под Гостомелем и Бородянкой пережили российскую оккупацию
Милан Лелич, Виталий Носач "Путин – это ирод". Как села под Гостомелем и Бородянкой пережили российскую оккупацию