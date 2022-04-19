В Черниговской области повреждено более 600 км дорог в результате боевых действий, - Тимошенко

Черниговская область продолжает восстанавливаться после ожесточенных боев между украинскими защитниками и российскими оккупантами. Сейчас в регионе проводят расчистку и постепенное восстановление поврежденных дорог, общая протяженность которых составила 626 километров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на замглавы Офиса президента Кирилла Тимошенко в Telegram.

"Всего за время боевых действий в Черниговской области было повреждено 626 км дорог и разрушено 20 мостов. Два из них - в селах Смолин и Киселевка - на этапе временного восстановления", - сообщил Тимошенко.

Также проводится восстановление других инфраструктурных объектов региона. В частности, дорожники постепенно расчищают трассу М-01 от сожженной техники оккупантов. Всего уже очищено около 25 километров. Работы проводились и на центральном стадионе города.

"В Чернигове силами ГСЧС завершен разбор завалов на стадионе имени Гагарина и на улице Вячеслава Чорновила", - рассказал он.

В свою очередь, в области продолжается восстановление полноценной мобильной связи и доступа к интернету. Сейчас к ремонтным работам задействованы 16 бригад трех операторов - "Киевстара", "Vodafone Украина" и "Lifecell" С сообщилпредседатель Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

"На сегодня по области 795 базовых станций всех мобильных операторов находятся в рабочем состоянии (общее количество - 983), а это почти 81%. По г. Чернигову - работает 148 из 235, или 63%", - отметил Чаус.

Как сообщал ранее министр инфраструктуры Александр Кубраков, для жителей Чернигова, у которых полностью разрушены дома, построят новый район.