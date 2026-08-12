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Славутич та частина Чернігівського району залишилися без світла

10:38 12.08.2026 Ср
1 хв
Без світла близько 19 тисяч абонентів
aimg Тетяна Степанова
Фото: Славутич та частина Чернігівського району залишилися без світла (Getty Images)

Вранці 12 серпня місто Славутич та частина Чернігівського району залишилися без електроенергії через аварію на енергооб'єкті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Чернігівобленерго".

Як повідомляється, через аварію на енергооб'єкті знеструмлено близько 19 тисяч абонентів Чернігівського району і міста Славутич.

Енергетики уже працюють над відновленням електропостачання.

Відключення світла в Одесі

Нагадаємо, енергетики майже повністю відновили електропостачання в Одесі після атаки РФ у ніч на 9 серпня.

Водночас значна частина Одеси та області отримує електроенергію за тимчасовими схемами. Через спеку вони не дозволяють передавати необхідний обсяг електроенергії.

Щоб уникнути пошкоджень обладнання та масштабних аварій, енергетики вимушено застосовують екстрені відключення

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Чернігівська областьСлавутичЕлектроенергіяВідключеня світла