Фото: Славутич та частина Чернігівського району залишилися без світла (Getty Images)

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Вранці 12 серпня місто Славутич та частина Чернігівського району залишилися без електроенергії через аварію на енергооб'єкті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Чернігівобленерго".

Як повідомляється, через аварію на енергооб'єкті знеструмлено близько 19 тисяч абонентів Чернігівського району і міста Славутич. Енергетики уже працюють над відновленням електропостачання.