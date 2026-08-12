Славутич и часть Черниговского района остались без света
Утром 12 августа город Славутич и часть Черниговского района остались без электроэнергии из-за аварии на энергообъекте.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Черниговоблэнерго".
Как сообщается, из-за аварии на энергообъекте обесточены около 19 тысяч абонентов Черниговского района и города Славутич.
Энергетики уже работают над возобновлением электроснабжения.
Отключение света в Одессе.
Напомним, энергетики почти полностью возобновили электроснабжение в Одессе после атаки РФ в ночь на 9 августа.
В то же время, значительная часть Одессы и области получает электроэнергию по временным схемам. Из-за жары они не позволяют передавать необходимый объем электроэнергии.
Чтобы избежать повреждений оборудования и масштабных аварий, энергетики вынужденно применяют экстренные отключения