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Славутич и часть Черниговского района остались без света

10:38 12.08.2026 Ср
1 мин
Без света около 19 тысяч абонентов
aimg Татьяна Степанова
Славутич и часть Черниговского района остались без света Фото: Славутич и часть Черниговского района остались без света (Getty Images)
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Утром 12 августа город Славутич и часть Черниговского района остались без электроэнергии из-за аварии на энергообъекте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Черниговоблэнерго".

Как сообщается, из-за аварии на энергообъекте обесточены около 19 тысяч абонентов Черниговского района и города Славутич.

Энергетики уже работают над возобновлением электроснабжения.

Отключение света в Одессе.

Напомним, энергетики почти полностью возобновили электроснабжение в Одессе после атаки РФ в ночь на 9 августа.

В то же время, значительная часть Одессы и области получает электроэнергию по временным схемам. Из-за жары они не позволяют передавать необходимый объем электроэнергии.

Чтобы избежать повреждений оборудования и масштабных аварий, энергетики вынужденно применяют экстренные отключения

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