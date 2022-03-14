Славутич полностью изолирован и нуждается в продуктах питания, - ОВА

Город Славутич Киевской области на сегодня полностью изолирован из-за войны России против Украины . Население нуждается в продуктах питания и медикаментах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Киевской областной военной администрации Алексея Кулебы.

"Славутич полностью изолирован. Есть потребность в продуктах питания и медикаментах. Ремонтные работы по восстановлению электроснабжения в Славутиче и ЧАЭС завершены, идут регламентные работы", - отметил он.

Что касается ситуации в Вышгородском районе, то Вышгородская, Петровская и Пирновская территориальные общины - населению оказывается необходимая помощь, проводится патрулирование улиц.

В оккупированных Иванковской, Дымерской и Полесской территориальных общинах гуманитарная катастрофа, отсутствует связь, электроснабжение, продукты питания и лекарства. Продолжается эвакуация людей из оккупированной Дымерской общины.