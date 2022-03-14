Славутич повністю ізольований і потребує продуктів харчування, - ОВА

Місто Славутич Київської області на сьогодні повністю ізольоване через війну Росії проти України. Населення потребує продуктів харчування та медикаментів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Київської обласної військової адміністрації Олексія Кулеби.
"Славутич повністю ізольований. Є потреба в продуктах харчування і медикаментах. Ремонтні роботи з відновлення електропостачання в Славутичі та ЧАЕС завершені, йдуть регламентні роботи", - зазначив він.
Що стосується ситуації у Вишгородському районі, то Вишгородська, Петрівська та Пірнівська територіальні громади - населенню надається необхідна допомога, проводиться патрулювання вулиць.
В окупованих Іванківській, Димерській та Поліській територіальних громадах гуманітарна катастрофа, відсутній зв'язок, електропостачання, продукти харчування та ліки. Триває евакуація людей з окупованої Димерської громади.
Нагадаємо, раніше мер Славутича заявляв, що персонал захопленої Чорнобильської АЕС працює кілька діб поспіль без зміни.
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