Славутич може отримати пряме залізничне сполучення з Києвом

Проблеми Славутича зі сполученням з ЧАЕС

До повномасштабного російського вторгнення в Україну працівники ЧАЕС діставалися до атомної станції зі Славутича електричкою через територію Білорусі, оскільки між містом та АЕС немає прямого сполучення на українській території.

Однак фактична участь Білорусі у війні проти України унеможливила використання цього шляху для ротацій персоналу атомної станції.

Раніше в одному зі своїх інтерв'ю Зеленський заявляв про необхідність створення мостової переправи через Дніпро, щоб спростити мешканцям Славутича шлях до ЧАЕС.

Нагадаємо, сьогодні в 38 роковини чорнобильської катастрофи, Зеленський прибув у місто Славутич на нараду щодо ситуації на ЧАЕС. Під час зустрічі було розглянуто ряд тем. Зокрема транспорт, енергетика, робочі місця та, звичайно, безпекові питання.

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