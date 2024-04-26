Славутич может получить прямое железнодорожное сообщение с Киевом

Во время рабочей поездки в Славутич Зеленский провел совещание по ситуации с безопасностью и перспектив развития города.

Городской голова Славутича Юрий Фомичев акцентировал на логистической проблеме. Он пояснил, что из-за разрушенных мостовых переходов и невозможности использовать бывшие железнодорожные сообщения персонал ЧАЭС тратит до шести часов, чтобы добраться на работу.

В ответ глава государства поручил вице-премьер-министру по восстановлению - министру развития громад, территорий и инфраструктуры Украины Александру Кубракову проработать вопрос прямого железнодорожного сообщения между Славутичем и Киевом, без пересадки в Чернигове.