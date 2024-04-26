Славутич может получить прямое железнодорожное сообщение с Киевом

Украинский президент Владимир Зеленский поручил рассмотреть вопрос прямого железнодорожного сообщения между Славутичем и Киевом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента Украины.
Во время рабочей поездки в Славутич Зеленский провел совещание по ситуации с безопасностью и перспектив развития города.
Городской голова Славутича Юрий Фомичев акцентировал на логистической проблеме. Он пояснил, что из-за разрушенных мостовых переходов и невозможности использовать бывшие железнодорожные сообщения персонал ЧАЭС тратит до шести часов, чтобы добраться на работу.
В ответ глава государства поручил вице-премьер-министру по восстановлению - министру развития громад, территорий и инфраструктуры Украины Александру Кубракову проработать вопрос прямого железнодорожного сообщения между Славутичем и Киевом, без пересадки в Чернигове.
До полномасштабного российского вторжения в Украину работники ЧАЭС добирались до атомной станции из Славутича на электричке через территорию Беларуси, поскольку между городом и АЭС нет прямого сообщения на украинской территории.
Однако фактическое участие Беларуси в войне против Украины сделало невозможным использование этого пути для ротаций персонала атомной станции.
Ранее в одном из своих интервью Зеленский заявлял о необходимости создания мостовой переправы через Днепр, чтобы упростить жителям Славутича путь в ЧАЭС.
Напомним, сегодня в 38 годовщину чернобыльской катастрофы, Зеленский прибыл в город Славутич на совещание по ситуации на ЧАЭС. В ходе встречи был рассмотрен ряд тем. В частности, транспорт, энергетика, рабочие места и, конечно, вопросы безопасности.
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