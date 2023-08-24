"Славія" Прага – "Зоря": де дивитися і прогноз на матч Ліги Європи

Матч "Славія" Прага – "Зоря" відбудеться 23 серпня в столиці Чехії. Поєдинок прийме стадіон "Фортуна Арена". Стартовий свисток зустрічі прозвучить о 20:00.

Де дивитися матч "Славія" Прага – "Зоря"

Уболівальники матимуть доступ до трансляції у цифровому мовленні T2. Дебютний матч луганців у Лізі Європи цьогоріч покажуть на телеканалі УНІАН. Також трансляція буде доступна на YouTube-каналі Football Hub. До та після зустрічі в ефірі будуть аналітичні студії, а переглянути матч можна буде безпосередньо в цій новині.

Прогноз букмекерів на матч "Славія" Прага – "Зоря"

Букмекерська контора Favbet визначила чеський гранд однозначним фаворитом зустрічі. На перемогу пражан приймають ставки зі скромним коефіцієнтом 1,24. Натомість імовірний успіх луганського колективи оцінили космічним балом 13,00. Нічия майже вдвічі вірогідніша – кеф 6,90.

Любителі гострих відчуттів розглянуть варіант із конкретним підсумковим рахунком 1:1 із перспективним коефіцієнтом 12,50. Віра в гольовий хист хавбека Дмитра Мишньова збільшить виграш у 6,5 разів. Цікава ставка на те, що заміна відбудеться швидше за гол, запропонована з кефом 5,50.

Орієнтовні склади на матч "Славія" Прага – "Зоря"

"Славія" Прага: Коларж – Масопуст, Огбу, Голеш, Провод – Зафейріс, Дорлі – Шранц, Лінгр, Юречка – ван Бюрен

"Зоря": Турбаєвський – Кирюханцев, Джордан, Снурніцин, Вантух – Дришлюк, Батагов, Мишньов – В. Волошин, Антюх – Герреро

Переможець двоматчевого протистояння виступить у груповому етапі Ліги Європи. У попередньому раунді "Славія" вибила "Дніпро-1" (3:0, 1:1). Домашнім стадіоном на єврокубки "Зоря" обрала арену в польському Любліні.