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"Славія" Прага – СК "Дніпро-1": де дивитися і прогноз на матч Ліги Європи

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Прага, Четвер 10 серпня 2023 13:00
"Славія" Прага – СК "Дніпро-1": де дивитися і прогноз на матч Ліги Європи Фото: Руслан Бабенко мчить в обійми Олександра Кучера (facebook.com/sportclubdnipro1)
Автор: Антон Федорців

У першому матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи 2023/24 празька "Славія" прийме "Дніпро-1".

Де дивитись матч онлайн і на яких каналах та які прогнози букмекерів на поєдинок, підкаже РБК-Україна.

Матч "Славія" Прага – "Дніпро-1" відбудеться 10 серпня в столиці Чехії. Поєдинок прийме стадіон "Фортуна Арена". Стартовий свисток зустрічі прозвучить о 20:00.

Де дивитися матч "Славія" Прага – "Дніпро-1"

Уболівальники матимуть доступ до трансляції у цифровому мовленні T2. Дебютний матч "спортклубівців" у Лізі чемпіонів покажуть на телеканалі УНІАН. Також трансляція буде доступна на YouTube-каналі Football Hub. До та після зустрічі в ефірі будуть аналітичні студії, а переглянути матч можна буде безпосередньо в цій новині.

Прогноз букмекерів на матч "Славія" Прага – "Дніпро-1"

Фахівці контори Favbet назвали чеський гранд беззаперечним фаворитом поєдинку. На перемогу пражан можна поставити зі скромним коефіцієнтом 1,48. Натомість імовірність перемоги віце-чемпіона України оцінили балом 7,70. Навіть нічия вірогідніша з кефом 5,10.

Любителі гострих відчуттів можуть закластися на бойову нічию 1:1 з перспективним коефіцієнтом 9,00. Персональні фанати лідера "спортклубівців" Олександра Піхальонка розглянуть варіант із голом свого улюбленця з кефом 4,80.

&quot;Славія&quot; Прага – СК &quot;Дніпро-1&quot;: де дивитися і прогноз на матч Ліги Європи

Орієнтовні склади на матч "Славія" Прага – "Дніпро-1"

"Славія" Прага: Коларж – Влчек, Огбу, Голеш – Доудєра, Зафейріс, Дорлі, Провод – ван Бюрен, Юречка, Лінгр

"Дніпро-1": Кінарейкін – Пасіч, Сваток, Сарапій, Кравець – Бабенко, Бланко – Гуцуляк, Піхальонок, Рубчинський – Третьяков

Переможець протистояння опиниться в плей-офф кваліфікації Ліги Європи. Там суперником буде луганська "Зоря". Натомість невдаха двоматчевої дуелі вилетить до плей-офф кваліфікації Ліги конференцій. За путівку в груповий етап доведеться позмагатися з переможцем пари "Леха" з Познані та трнавського "Спартака".

До слова, напередодні "Дніпро-1" підписав Лєднєва та Філіппова на постійній основі.

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