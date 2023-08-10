"Славія" Прага – СК "Дніпро-1": де дивитися і прогноз на матч Ліги Європи

Де дивитись матч онлайн і на яких каналах та які прогнози букмекерів на поєдинок, підкаже РБК-Україна .

Матч "Славія" Прага – "Дніпро-1" відбудеться 10 серпня в столиці Чехії. Поєдинок прийме стадіон "Фортуна Арена". Стартовий свисток зустрічі прозвучить о 20:00.

Де дивитися матч "Славія" Прага – "Дніпро-1"

Уболівальники матимуть доступ до трансляції у цифровому мовленні T2. Дебютний матч "спортклубівців" у Лізі чемпіонів покажуть на телеканалі УНІАН. Також трансляція буде доступна на YouTube-каналі Football Hub. До та після зустрічі в ефірі будуть аналітичні студії, а переглянути матч можна буде безпосередньо в цій новині.

Прогноз букмекерів на матч "Славія" Прага – "Дніпро-1"

Фахівці контори Favbet назвали чеський гранд беззаперечним фаворитом поєдинку. На перемогу пражан можна поставити зі скромним коефіцієнтом 1,48. Натомість імовірність перемоги віце-чемпіона України оцінили балом 7,70. Навіть нічия вірогідніша з кефом 5,10.

Любителі гострих відчуттів можуть закластися на бойову нічию 1:1 з перспективним коефіцієнтом 9,00. Персональні фанати лідера "спортклубівців" Олександра Піхальонка розглянуть варіант із голом свого улюбленця з кефом 4,80.

Орієнтовні склади на матч "Славія" Прага – "Дніпро-1"

"Славія" Прага: Коларж – Влчек, Огбу, Голеш – Доудєра, Зафейріс, Дорлі, Провод – ван Бюрен, Юречка, Лінгр

"Дніпро-1": Кінарейкін – Пасіч, Сваток, Сарапій, Кравець – Бабенко, Бланко – Гуцуляк, Піхальонок, Рубчинський – Третьяков

Переможець протистояння опиниться в плей-офф кваліфікації Ліги Європи. Там суперником буде луганська "Зоря". Натомість невдаха двоматчевої дуелі вилетить до плей-офф кваліфікації Ліги конференцій. За путівку в груповий етап доведеться позмагатися з переможцем пари "Леха" з Познані та трнавського "Спартака".