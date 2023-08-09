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"Дніпро-1" оперативно підшукав заміну Довбику та забрав хавбека "Динамо"

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Прага, Середа 09 серпня 2023 19:00
"Дніпро-1" оперативно підшукав заміну Довбику та забрав хавбека "Динамо" Фото: Богдан Лєднєв приєднався до "Дніпра-1" (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорців

Віце-чемпіон України "Дніпро-1" підписав відразу двох іменитих виконавців – півзахисника Богдана Лєднєва та нападника Олександра Філіппова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

Менеджмент "спортклубівців" оформив два гучних підписання. Обидва новачки підписали повноцінні угоди зі срібним призером УПЛ 2022/23.

Хавбек Лєднєв уклав із "Дніпром-1" контракт на 3 роки. Вихованець "Динамо" виступатиме в новій команді під 17-м номером. За даними Transfermarkt, дніпровці підписали креативного виконавця безкоштовно. Імовірно, столичний гранд матиме відсоток від наступного продажу Лєднєва.

Натомість Філіппов підписав 1-річний договір. За "спортклубівців" він виступатиме під 7-м номером. До лав "Дніпра-1" форвард перебрався з бельгійського "Сент-Трюйдена", де так і не зміг закріпитися. Зокрема, минулий сезон Філіппов провів у латвійській "Ризі".

У складі віце-чемпіона України нападник повинен замінити проданого в "Жирону" Довбика. У національній першості Філіппов зробив собі ім'я в "Десні". Там форвард провів 126 матчів у всіх турнірах, 47 м'ячів.

До слова, раніше пригадали виступи українців у чемпіонаті Іспанії на фоні переходу Довбика.

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