"Славия" Прага – СК "Днепр-1": где смотреть и прогноз на матч Лиги Европы

Где смотреть матч онлайн и на каких каналах, а также каковы прогнозы букмекеров на поединок, подскажет РБК-Украина .

Матч "Славия" Прага – "Днепр-1" состоится 10 августа в столице Чехии. Поединок примет стадион "Фортуна Арена". Стартовый свисток встречи прозвучит в 20:00.

Где смотреть матч "Славия" Прага – "Днепр-1"

Болельщики получат доступ к трансляции в цифровом вещании T2. Дебютный матч "спортклубовцев" в Лиге чемпионов покажут на телеканале УНИАН. Также трансляция будет доступна на YouTube-канале Football Hub. До и после встречи в эфире будут аналитические студии, а посмотреть матч можно будет прямо в этой новости.

Прогноз букмекеров на матч "Славия" Прага – "Днепр-1"

Специалисты конторы Favbet назвали чешский гранд безоговорочным фаворитом поединка. На победу пражан можно поставить со скромным коэффициентом 1,48. Вероятность же победы вице-чемпиона Украины оценили баллом 7,70. Даже ничья более вероятна с кэфом 5,10.

Любители острых ощущений могут заложиться на боевую ничью 1:1 с перспективным коэффициентом 9,00. Персональные фанаты лидера "спортклубовцев" Александра Пихаленка рассмотрят вариант с голом своего любимца с кэфом 4,80.

Ориентировочные составы на матч "Славия" Прага – "Днепр-1"

"Славия" Прага: Коларж – Влчек, Огбу, Голеш – Доудера, Зафейрис, Дорли, Провод – ван Бюрен, Юречка, Лингр

"Днепр-1": Кинарейкин – Пасич, Сваток, Сарапий, Кравец – Бабенко, Бланко – Гуцуляк, Пихаленок, Рубчинский – Третьяков

Победитель противостояния окажется в плей-офф квалификации Лиги Европы. Там соперником будет луганская "Заря". Неудачник же двухматчевой дуэли вылетит в плей-офф квалификации Лиги конференций. За путевку в групповой этап придется сразиться с победителем пары "Леха" из Познани и трнавского "Спартака".