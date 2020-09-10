Слабый доллар: последствия для мировой экономики

Ослабление доллара к основным валютам для экономики США является положительным фактором. Если США еще больше девальвируют доллар, дефицит их текущего счета будет снижаться, импорт сокращаться, а американский экспорт расти.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Доллар в мире падает. Почему это выгодно США и чем поможет Украине".

"Более слабый доллар будет способствовать конкурентоспособности американских товаров на глобальных рынках", - отметил глава аналитического департамента инвестиционной компании Eavex Capital Дмитрий Чурин

На это еще до пандемии неоднократно намекал президент США Дональд Трамп. В июле прошлого года агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники писало, что президент был обеспокоен укреплением доллара и просил советников подумать о вариантах его ослабления. Публично же он пояснял, что перспектива иметь сильный доллар в целом радует, но усложняет внешнюю торговлю.

Сейчас слабый доллар для США выгоден, ведь население в основном не ощущает колебания курса, а американский экспорт в ЕС и Азии становится более доступным, считает член Совета НБУ Виталий Шапран.

"Текущее ослабление доллара способно повлиять на спрос на американскую продукцию по всему миру, которая, как правило, технологична. Но я не думаю, что с таким положением дел будут мириться другие страны, особенно те, чья экономика зависима от экспорта. Так что вполне возможно, что в 2020-2021 годах мы увидим валютные качели не только на рынках "доллар-евро" и "доллар-фунт", но и на рынках валют развивающихся стран", предположил член Совета НБУ.

К тому же, по мнению эксперта, резкое усиление иностранных валют к доллару, например, того же евро, рано или поздно вызовет вопросы у экспортеров из этих стран. "Экономика ЕС сейчас и так переживает не лучшие времена, а крепкий евро вполне может ударить по немецкому экспорту как в США, так и на те рынки, которые традиционно привязаны к доллару США", - добавил Шапран.

И потому, как полагает эксперт, не стоит воспринимать политику слабого доллара, как слабость США. "Тут скорее наоборот американцы задают тон и даже диктуют условия динамики развития экономик для большинства стран, зависимых от внешней торговли", - объяснил он.

Вместе с тем, как отметил трейдер группы ICU Виталий Сивач, слабый доллар будет на пользу США только до какого-то предела. Если произойдет неконтролируемое снижение курса, это может дать обратный эффект и сильно ускорить инфляцию условно, до 5-7%.

"Неконтролируемую инфляцию придется как-то тормозить. Это можно делать повышением ставки ФРС, что приведет к падению рынка акций и торможению экономики", - рассуждает Сивач.

Как писало РБК-Украина, на окончание цикла сильного доллара указывают проблемы и дисбалансы, которые возникли в экономике США и которые еще больше усилил карантин. Вдобавок нарастает фактор политической неопределенности в свете приближающихся выборов президента, запланированных на ноябрь.

Отметим, доллар зафиксировал самое большое месячное падение за десятилетие против корзины шести валют в июле 2020 года.