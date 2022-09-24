Російська армія загнана в кут: в ЄС занепокоєні ядерним шантажем Путіна

В ЄС вважають, що не варто недооцінювати ядерні погрози президента Російської Федерації Володимира Путіна. Усе через те, що наразі російська армія загнана в кут.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на BBC .

"Звичайно, це небезпечний момент, тому що російська армія загнана в кут, і реакція Путіна - погроза ядерною зброєю - це дуже погано", - сказав верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель.

За словами Борреля, важливо досягти дипломатичної угоди про закінчення війни на території України. Однак угоди повинні дотримувати суверенітет і територіальна цілісність України.

"Інакше війна закінчиться, а миру не буде, і почнеться ще одна війна", - наголосив Боррель.