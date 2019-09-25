Skywalk Trading просит у Геруса и Нефьодова защиты от произвола Энерготаможни

Международный трейдер компания Skywalk Trading OÜ просит главу Государственной таможенной службы Максима Нефьодова и главу комитета по вопросам энергетики Верховной рады Андрея Геруса вмешаться в ситуацию с блокированием Энергетической таможней ГФС партии дизельного топлива в порту "Южный". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на письма компании-импортера, которые были направлены 25 сентября.

Как утверждают в компании, должностные лица Энергетической таможни заблокировали импортированную компанией танкерную партию 27 тыс. т ДТ производства Элевсинского НПЗ компании Hellenic Petroleum (Греция) под предлогом превышения в нем уровня серы на 0,00001 процентный пункт.

Эксперты Энерготаможни заявили, что содержание серы в топливе якобы составляет 10,1 ppm, что полностью противоречит документам завода-производителя и выводам трех международных сюрвейерских компаний — Intertek, SGS й Saybolt, которые проводили анализы проб на этапе погрузки топлива в танкер и его выгрузки в резервуары порта "Южный" и подтвердили содержание серы в пределах 9,4–9,6 ppm.

"Несмотря на то, что результаты анализов Департамента ГФС противоречат паспорту качества производителя и выводам трех международных сюрвейерских компаний, а зафиксированное превышение показателя содержания серы находится в пределах технической погрешности прибора, Энергетическая таможня отказала нам в проведении повторного анализа", - говорится в письмах, подписанных членом правления компании Ириной Рубан.

В письме Герусу компания отмечает, что выполнила все взятые на себя обязательства в рамках работы антикризисного штаба по диверсификации источников поставок нефтепродуктов, поставив в августе через порты 70 тыс. т ДТ.

Отмечается, что в сентябре Skywalk Trading был готов нарастить поставки до 90 тыс. т, но столкнулся с произволом должностных лиц Энерготаможни, которые заблокировали роботу компании.

"Мы приветствуем ваши усилия, направленные на установление равной конкуренции среди поставщиков нефтепродуктов в Украину и повышение диверсификации. Но, несмотря на определенные положительные сдвиги и оптимизм относительно перспектив морских поставок ДТ, мы столкнулись с произволом со стороны должностных лиц Энергетической таможни и вынуждены обращаться к вам с просьбой в пределах ваших полномочий вмешаться в ситуацию", - говорится в обращении к Герусу.

В письме к Нефьодову Skywalk Trading OÜ призывает его инициировать изменения в Налоговый кодекс в части признания на территории Украины выводов международных сюрвейерских компаний.

"Просим вас инициировать изменения в Таможенный кодекс в части признания таможенными органами Украины выводов международных сюрвейерских компаний, осуществляющих анализ топлива по международным стандартам. Таким образом, кроме предотвращения злоупотреблений таможенными органами закрепится юридический подход для коммуникации с европейскими поставщиками, которые в свою очередь признают только результаты анализов международных независимых сюрвейеров, но не лабораторий, подконтрольных таможенным органам", - говорится в копии письма.

Кроме того, по мнению Skywalk Trading, есть насущная необходимость кардинально изменить процесс работы Энергетической таможни и ужесточить сроки для отбора проб топлива и их анализа.

"На сегодняшний день мы сталкиваемся с ситуацией, когда должностное лицо таможни вправе проводить анализы 30 дней и предоставлять ответ на письмо в течение 30 дней. Обращение в суд для решения ситуации может занять до 6 месяцев, а рассмотрение дела по существу во всех инстанциях — до двух лет. Это делает невозможным решение ситуации в судебном порядке, учитывая специфику поставок и хранения, а также предоставляет много возможностей для побуждения к коррупционным действиям", - говорится в письме.

По мнению компании, распространение международных практик в Украине позволит в дальнейшем импортерам избежать подобных злоупотреблений со стороны должностных лиц таможенных органов.

Skywalk Trading призывает Геруса и Нефьодова вмешаться в ситуацию и повлиять на Энергетическую таможню для проведения нового отбора проб топлива с привлечением международных компаний и независимых наблюдателей.

"Просим вас в пределах ваших полномочий посодействовать решению этой позорной ситуации, а именно провести новый отбор проб и испытания дизельного топлива Элевсинского НПЗ в любой другой государственной лаборатории с привлечением международных сюрвейерских компаний и любых независимых наблюдателей для обеспечения прозрачности и публичности этого процесса", - говорится в письмах.

Как известно, блокирование этой партии ДТ привело к вынужденной остановке отгрузок топлива со второго в стране крупнейшего нефтетерминала "Терминал Стивидоринг и К" и сделало невозможным прием новых танкеров в порт "Южный".

Skywalk Trading OÜ — трейдинговая компания, основанная в 2015 г. Офисы Skywalk Trading расположены в Эстонии, Украине и Великобритании. Сотрудничает с нефтеперерабатывающими заводами России, Украины, Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Азербайджана и Туркменистана, а также международными трейдинговыми компаниями.

Skywalk сотрудничает с Turkmen Petroleum, трейдерской структурой Туркменбашинского комплекса нефтеперерабатывающих заводов. Основными базисами поставки туркменского ресурса компанией Skywalk Trading в 2019 году являются порты Херсона и Запорожья.

В 2018 г. Skywalk Trading поставила в Украину 104 тыс. т ДТ (20% всех поставок по морю), за 8 месяцев 2019 г. — 180 тыс. т (60%).