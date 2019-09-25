Skywalk Trading просить у Геруса і Нефьодова захисту від свавілля Енергомитниці

Міжнародний трейдер компанія Skywalk Trading OÜ просить главу Державної митної служби Максима Нефьодова і голову комітету з питань енергетики Верховної ради Андрія Геруса втрутитися в ситуацію з блокуванням Енергетичною митницею ДФС партії дизельного палива в порту "Южний". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на листи компанії-імпортера, які були направлені 25 вересня.

Як стверджують у компанії, посадові особи Енергетичної митниці заблокували імпортовану компанією танкерну партію 27 тис. т ДП виробництва Елевсинського НПЗ компанії Hellenic Petroleum (Греція) під приводом перевищення в ньому рівня сірки на 0,00001 процентний пункт.

Експерти Енергомитниці заявили, що вміст сірки в паливі нібито становить 10,1 ppm, що повністю суперечить документам заводу-виробника і висновкам трьох міжнародних сюрвейєрських компаній — Intertek, SGS й Saybolt, які проводили аналізи проб на етапі завантаження палива в танкер і його вивантаження в резервуари порту "Южний" і підтвердили вміст сірки в межах 9,4–9,6 ppm.

"Незважаючи на те, що результати аналізів Департаменту ДФС суперечать паспорту якості виробника та висновків трьох міжнародних сюрвейєрських компаній, а зафіксоване перевищення показника вмісту сірки знаходиться в межах технічної похибки приладу, Енергетична митниця відмовила нам у проведенні повторного аналізу", - йдеться у листах, підписаних членом правління компанії Іриною Рубан.

У листі Герусу компанія зазначає, що виконала всі взяті на себе зобов'язання в рамках роботи антикризового штабу з диверсифікації джерел поставок нафтопродуктів, поставивши в серпні через порти 70 тис. т дизпалива.

Зазначається, що у вересні Skywalk Trading був готовий збільшити поставки до 90 тис. т, але зіткнувся з свавіллям посадових осіб Енергомитниці, які заблокували роботу компанії.

"Ми вітаємо ваші зусилля, спрямовані на встановлення рівної конкуренції серед постачальників нафтопродуктів в Україну і підвищення диверсифікації. Але, незважаючи на певні позитивні зрушення і оптимізм щодо перспектив морських поставок ДП, ми зіткнулися зі свавіллям з боку посадових осіб Енергетичної митниці і змушені звертатися до вас з проханням в межах ваших повноважень втрутитися в ситуацію", - йдеться у зверненні до Геруса.

У листі до Нефьодова Skywalk Trading OÜ закликає його ініціювати зміни до Податкового кодексу в частині визнання на території України висновків міжнародних сюрвейєрських компаній.

"Просимо вас ініціювати зміни до Митного кодексу в частині визнання митними органами України висновків міжнародних сюрвейєрських компаній, що здійснюють аналіз палива за міжнародними стандартами. Таким чином, крім запобігання зловживань митними органами закріпиться юридичний підхід для комунікації з європейськими постачальниками, які в свою чергу визнають тільки результати аналізів міжнародних незалежних сюрвейєрів, але не лабораторій, непідконтрольних митним органам", - йдеться в копії листа.

Крім того, на думку Skywalk Trading, є нагальна необхідність кардинально змінити процес роботи Енергетичної митниці та посилити терміни для відбору проб палива та їх аналізу.

"На сьогоднішній день ми стикаємося з ситуацією, коли посадова особа митниці має право проводити аналізи 30 днів надавати відповідь на лист протягом 30 днів. Звернення до суду для вирішення ситуації може зайняти до 6 місяців, а розгляд справи по суті у всіх інстанціях — до двох років. Це робить неможливим вирішення ситуації в судовому порядку, враховуючи специфіку поставок і зберігання, а також надає багато можливостей для спонукання до корупційних дій", - йдеться в листі.

На думку компанії, поширення міжнародних практик в Україні дозволить надалі імпортерам уникнути подібних зловживань з боку посадових осіб митних органів.

Skywalk Trading закликає Геруса і Нефьодова втрутитися в ситуацію і вплинути на Енергетичну митницю для проведення нового відбору проб палива із залученням міжнародних компаній і незалежних спостерігачів.

"Просимо вас в межах ваших повноважень посприяти вирішенню цієї ганебної ситуації, а саме провести новий відбір проб і випробування дизельного палива Елевсинського НПЗ в будь-якій іншій державній лабораторії із залученням міжнародних сюрвейєрських компаній та будь-яких незалежних спостерігачів для забезпечення прозорості та публічності цього процесу", - йдеться у листах.

Як відомо, блокування цієї партії ДП призвело до вимушеної зупинки відвантаження палива з другого в країні найбільшого нафтотерміналу "Термінал Стивидоринг і До" і зробило неможливим прийом нових танкерів у порту "Южний".

Skywalk Trading OÜ — трейдингова компанія, заснована в 2015 р. Офіси Skywalk Trading розташовані в Естонії, Україні та Великобританії. Співпрацює з нафтопереробними заводами Росії, України, Білорусі, Казахстану, Узбекистану, Азербайджану і Туркменістану, а також міжнародними трейдинговими компаніями.

Skywalk співпрацює з Turkmen Petroleum, трейдерської структурою Туркменбашинського комплексу нафтопереробних заводів. Основними базисами поставки туркменського ресурсу компанією Skywalk Trading в 2019 році є порти Херсона і Запоріжжя.

В 2018 р. Skywalk Trading поставила в Україну 104 тис. т ДП (20% всіх поставок по морю), за 8 місяців 2019 р. — 180 тис. т (60%).