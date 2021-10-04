Skyup запустит рейсы из Киева на Шри-Ланку: известна дата
Skyup Airlines начнет выполнять рейсы из Украины на Шри-Ланку. Украинская авиакомпания уже открыла продажу билетов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Lowcost.
В частности, уже с 28 декабря авиаперевозчик планирует запустить рейсы из Киева в город Маттала (Международный аэропорт Маттала Раджапакса).
Указано, что приобрести билеты можно только в оба конца с продолжительностью путешествия в 11 дней.
Их стоимость сейчас стартует от 483 евро (14 877 гривен).
Так, рейсы SkyUp будут выполняться самолетами Boeing 737-900 ER (с остановкой на дозаправку в ОАЭ) с вылетом из Киева каждый четверг и воскресенье.
Напомним, что Шри-Ланка сняла ограничения на путешествия для вакцинированных. Таким туристам не нужно сдавать ПЦР-тест по прилету и находиться на самоизоляции.