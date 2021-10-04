Skyup запустить рейси з Києва на Шрі-Ланку: відома дата

Skyup Airlines почне виконувати рейси з України на Шрі-Ланку. Українська авіакомпанія вже відкрила продаж квитків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Lowcost.

Зокрема, вже з 28 грудня авіаперевізник планує запустити рейси з Києва в місто Маттала (Міжнародний аеропорт Маттала Раджапакса).

Зазначено, що придбати квитки можна тільки в обидва кінці з тривалістю подорожі 11 днів.

Їх вартість наразі стартує від 483 євро (14 877 гривень).

Так, рейси SkyUp виконуватимуться літаками Boeing 737-900 ER (із зупинкою на дозаправку в ОАЕ) з вильотом із Києва щочетверга та щонеділі.



