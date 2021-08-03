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SkyUp запускает три новых рейса в Саудовскую Аравию

Автор: Дмитрий Кузнецов

Украинская авиакомпания SkyUp Airlines запустила три рейса из Киева в Саудовскую Аравию. Первый самолет 3 августа отправился в Даммам - этот рейс будет доступен каждый вторник. Также полеты будут выполняться в Эр-Рияд и Джидду.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу аэропорта "Борисполь".

"Сегодня, 3 августа, в 19:10 первые пассажиры SkyUp Airlines вылетели из международного аэропорта "Борисполь" в Даммам. Отныне эти рейсы доступны пассажирам каждый вторник", - указывается в сообщении.

Рейсы из Киева в Эр-Рияд открываются с 4 августа, а с 8-го - в Джидду.

В "Борисполе" отметили, что авиакомпания планирует развивать полетную программу в Саудовскую Аравию.

Напомним, ранее авиакомпания SkyUp Airlines запустила два новых рейса из Украины во Францию.

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