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SkyUp запускает рейсы из Киева в Мадрид

Автор: Валерия Полищук

Украинская авиакомпания SkyUp открывает рейсы из Киева в испанскую столицу Мадрид. Первый рейс запланирован на 18 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Рейсы будут выполняться дважды в неделю - по понедельникам и пятницам. Вылеты из Киева запланированы утром.

По данным Министерства иностранных дел Украины, граждане Украины могут путешествовать в Испанию без необходимости предоставления справок о вакцинации или отрицательных результатов тестирования на наличие COVID.

Однако перед вылетом в страну необходимо заполнить электронную анкету: https://www.spth.gob.es/.

На его основе генерируется QR-код, который надо показывать представителям компании перевозчика перед посадкой на рейс, а также службам санитарного контроля в аэропорту прибытия в Испанию.

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SkyUpМадридИспания