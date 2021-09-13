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SkyUp запускає рейси з Києва до Мадрида

Автор: Валерія Поліщук

Українська авіакомпанія SkyUp відкриває рейси з Києва в іспанську столицю Мадрид. Перший рейс запланований на 18 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Рейси виконуватимуться двічі на тиждень - щопонеділка і щоп'ятниці. Вильоти з Києва заплановані вранці.

За даними Міністерства закордонних справ України, громадяни України можуть подорожувати до Іспанії без необхідності надання довідок про вакцинацію або негативних результатів тестування на наявність COVID.

Однак перед вильотом в країну необхідно заповнити електронну анкету: https://www.spth.gob.es/.

На його основі генерується QR-код, який треба показувати представникам компанії перевізника перед посадкою на рейс, а також службам санітарного контролю в аеропорту прибуття в Іспанію.

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SkyUpМадридІспанія