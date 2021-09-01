UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

SkyUp запускает новый рейс из Украины в Польшу

Автор: Валерия Полищук

Украинская авиакомпания SkyUp Airlines запускает новый авиарейс из Киева в польский город Лодзь. Первый перелет запланирован на 20 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

"С 20 сентября 2021 года авиакомпания SkyUp начнет выполнение рейсов по маршруту Киев - Лодзь - Киев. Полеты будут выполняться дважды в неделю: по понедельникам и средам. Вылеты как из Киева, так и обратные из Лодзи запланированы на вечернее время", - говорится в сообщении.

Билеты уже можно заказать на официальном сайте авиакомпании.

Отметим, что на сегодняшний день Польша не открыла свои границы для украинцев, однако некоторые категории граждан имеют право посещать страну. В частности, лица, у которых есть карта Поляка или разрешение на работу в стране.

Читайте РБК-Украина в Google News
SkyUpПольша