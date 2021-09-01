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SkyUp запускає новий рейс з України до Польщі

Автор: Валерія Поліщук

Українська авіакомпанія SkyUp Airlines запускає новий авіарейс з Києва до польського міста Лодзь. Перший переліт запланований на 20 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу авіакомпанії.

"З 20 вересня 2021 року авіакомпанія SkyUp почне виконання рейсів за маршрутом Київ - Лодзь - Київ. Польоти будуть виконуватися двічі на тиждень: щопонеділка і щосереди. Вильоти як з Києва, так і зворотні з Лодзі заплановані на вечірній час", - йдеться в повідомленні.

Квитки вже можна замовити на офіційному сайті авіакомпанії.

Відзначимо, що на сьогодні Польща не відкрила свої кордони для українців, проте деякі категорії громадян мають право відвідувати країну. Зокрема, особи, у яких є карта Поляка або дозвіл на роботу в країні.

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SkyUpПольша