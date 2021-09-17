SkyUp запускает новый рейс из Киева в ОАЭ

Сначала вылеты запланированы каждую субботу, а с 22 декабря также будут выполняться и по средам.

Отметим, что Рас-эль-Хайма - эмират на севере ОАЭ, выходящий к побережью Персидского залива.

При регистрации на рейс в ОАЭ необходимо будет предоставить:

полис международного медицинского страхования, подтверждающий покрытие расходов, связанных с лечением COVID-19 и пребыванием в условиях изоляции на территории ОАЭ;

заполненный на английском языке и распечатанный сертификат ПЦР-теста, который подтверждает негативный результат COVID-19, который должен быть выдан не более чем за 72 часа до прибытия в ОАЭ, а также предоставлен только аккредитованными в Украине медицинскими учреждениями.

По прибытии в ОАЭ необходимо пройти еще один тест на COVID, который делается непосредственно в аэропорту, а также загрузить приложение ALHOSN и зарегистрироваться в нем для возможного общения с органами здравоохранения ОАЭ. Результат теста поступят в виде смс-сообщения в течение 24 часов. До получения результата теста необходимо находиться в условиях самоизоляции в отеле или другом месте проживания.