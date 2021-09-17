SkyUp запускає новий рейс з Києва в ОАЕ

Українська авіакомпанія SkyUp Airlines почне виконувати рейси з Києва в емірат Рас-ель-Хайма (ОАЕ). Перший політ запланований на 23 жовтня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.
Спочатку Вильоти заплановані щосуботи, а з 22 грудня також будуть виконуватися і щосереди.
Відзначимо, що Рас-ель-Хайма-емірат на півночі ОАЕ, що виходить до узбережжя Перської затоки.
При реєстрації на рейс в ОАЕ необхідно буде надати:
Після прибуття в ОАЕ необхідно пройти ще один тест на COVID, який робиться безпосередньо в аеропорту, а також завантажити додаток ALHOSN і зареєструватися в ньому для можливого спілкування з органами охорони здоров'я ОАЕ. Результат тесту надійдуть у вигляді смс-повідомлення протягом 24 годин. До отримання результату тесту необхідно перебувати в умовах самоізоляції в готелі або іншому місці проживання.