SkyUp запускає новий рейс з Києва в ОАЕ

Спочатку Вильоти заплановані щосуботи, а з 22 грудня також будуть виконуватися і щосереди.

Відзначимо, що Рас-ель-Хайма-емірат на півночі ОАЕ, що виходить до узбережжя Перської затоки.

При реєстрації на рейс в ОАЕ необхідно буде надати:

поліс Міжнародного медичного страхування, що підтверджує покриття витрат, пов'язаних з лікуванням COVID-19 і перебуванням в умовах ізоляції на території ОАЕ;

заповнений англійською мовою і роздрукований сертифікат ПЛР-тесту, який підтверджує негативний результат COVID-19, який повинен бути виданий не більше ніж за 72 години до прибуття в ОАЕ, а також наданий тільки акредитованими в Україні медичними установами.

Після прибуття в ОАЕ необхідно пройти ще один тест на COVID, який робиться безпосередньо в аеропорту, а також завантажити додаток ALHOSN і зареєструватися в ньому для можливого спілкування з органами охорони здоров'я ОАЕ. Результат тесту надійдуть у вигляді смс-повідомлення протягом 24 годин. До отримання результату тесту необхідно перебувати в умовах самоізоляції в готелі або іншому місці проживання.