SkyUp відновлює рейси в Єреван

Фото: літаки (РБК-Україна)

Авіакомпанія SkyUp Airlines відновлює польоти в столицю Вірменії Єреван. Перший рейс відбудеться 23 листопада.

Про це повідомляє прес-служба авіакомпанії.

Як повідомляється, перший рейс Єреван буде здійснений в понеділок о 23:45, а зворотний рейс прибуде з вірменської столиці в Києві у 05:30.

"Відновлення авіасполучення стало можливим, як тільки ми переконалися, що здійснення польотів в регіоні безпечно", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що з 1 грудня авіарейси Київ-Єреван - Київ будуть виконуватися двічі на тиждень - щовівторка і щоп'ятниці.

Так, літак буде вилітати з Києва в Єреван о 14:05, а зворотний рейс з Єревану в Київ відправляється о 19:50.

Нагадаємо, авіакомпанія МАУ також відновлює авіаперельоти в Єреван. Перший рейс відбудеться 4 грудня.

Раніше повідомлялося, що 10 листопада між Вірменією і Азербайджаном була досягнута домовленість про припинення вогню в Нагірному Карабасі і введення в регіон російських військових. При цьому Україна виступила з заявою, що Росія не має підстав називати миротворцями військових, які були направлені в Нагорний Карабах.