В SkyUp сообщили расписание рейсов на 26 июля

Обновленная информация по поводу рейсов авиакомпании SkyUp на 26 июля 2018

По информации авиаперевозчика, рейсы авиакомпании SkyUp, которые были должны выполняться 26 июля 2018 самолетом Airbus A330-200, будут происходить двумя самолетами авиакомпаний YanAir и SkyUp Airlines. Об этом сообщает пресс-центр Международного аэропорта "Львов" на своей странице в Facebook.

Так, речь идет о рейсах, которые должны состояться в четверг, 26 июля 2018.

Рейсы №KUP5313 Львов-Шарм-эль-Шейх будет выполняться двумя рейсами:

- YE5215 Львов - Шарм-эль-Шейх 17:55 - 20:50

- KUP8313 - Львов - Шарм-эль-Шейх 14: 55-17: 40

Рейсы №KUP5314 Шарм-эль-Шейх-Львов будет виконануватись двумя рейсами:

- YE5216 Шарм-эль-Шейх - Львов 12:10 - 17:25

- KUP8314 Шарм-эль-Шейх - Львов 18:40 - 23:40



На данный момент причина отмены рейсов до сих пор неизвестна.

Напомним, ранее сообщалось, что авиакомпания SkyUp отменила ряд рейсов из Львова в Египет. Компания отменила рейсы, которые должны были состояться 25, 26, 28 и 29 июля.