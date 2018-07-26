У SkyUp повідомили розклад рейсів на 26 липня

Новини Суспільство 26.07.2018 - 05:38
Ілюстративне фото (facebook.com/LvivAirport)
Ілюстративне фото (facebook.com/LvivAirport)

Оновлена інформація з приводу рейсів авіакомпанії SkyUp на 26 липня 2018

За інформацією авіаперевізника, рейси авіакомпанії SkyUp, які мали виконуватись 26 липня 2018 року літаком Airbus A330-200, будуть відбуватись двома літаками авіакомпаній YanAir й SkyUp Airlines. Про це повідомляє прес-центр Міжнародного аеропорту "Львів" на своїй сторінці в Facebook. 

Так, мова йде про рейси, які мають відбутись у четвер, 26 липня 2018. 

Рейс №KUP5313 Львів-Шарм-ель-Шейх буде виконуватись двома рейсами:

- YE5215 Львів – Шарм-ель-Шейх 17:55 – 20:50
- KUP8313 - Львів – Шарм-ель-Шейх 14:55-17:40

Рейс №KUP5314 Шарм-ель-Шейх-Львів буде виконануватись двома рейсами:

- YE5216 Шарм-ель-Шейх - Львів 12:10 – 17:25
- KUP8314 Шарм-ель-Шейх - Львів 18:40 – 23:40

У SkyUp повідомили розклад рейсів на 26 липня
 

На даний момент причина скасування рейсів досі невідома. 

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що авіакомпанія SkyUp скасувала низку рейсів зі Львова в ЄгипетКомпанія відмінила рейси, які повинні були відбутися 25, 26, 28 та 29 липня.   

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Теги:  Львів,  Єгипет  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС