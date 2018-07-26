У SkyUp повідомили розклад рейсів на 26 липня

Оновлена інформація з приводу рейсів авіакомпанії SkyUp на 26 липня 2018

За інформацією авіаперевізника, рейси авіакомпанії SkyUp, які мали виконуватись 26 липня 2018 року літаком Airbus A330-200, будуть відбуватись двома літаками авіакомпаній YanAir й SkyUp Airlines. Про це повідомляє прес-центр Міжнародного аеропорту "Львів" на своїй сторінці в Facebook.

Так, мова йде про рейси, які мають відбутись у четвер, 26 липня 2018.

Рейс №KUP5313 Львів-Шарм-ель-Шейх буде виконуватись двома рейсами:

- YE5215 Львів – Шарм-ель-Шейх 17:55 – 20:50

- KUP8313 - Львів – Шарм-ель-Шейх 14:55-17:40

Рейс №KUP5314 Шарм-ель-Шейх-Львів буде виконануватись двома рейсами:

- YE5216 Шарм-ель-Шейх - Львів 12:10 – 17:25

- KUP8314 Шарм-ель-Шейх - Львів 18:40 – 23:40

На даний момент причина скасування рейсів досі невідома.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що авіакомпанія SkyUp скасувала низку рейсів зі Львова в Єгипет. Компанія відмінила рейси, які повинні були відбутися 25, 26, 28 та 29 липня.