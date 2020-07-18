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SkyUp перенес возобновление полетов в девять стран

Автор: РБК-Украина

Возобновление полетов откладывается до середины августа

Украинская авиакомпания SkyUp отложила ранее анонсированное возобновление полетов в девять стран. Кроме того, полностью отменяется часть запланированных на лето рейсов.

Об этом говорится в сообщении авиаперевозчика.

Сообщается, что до 15 августа включительно откладывается возобновление полетов в Грецию, Португалию, Испанию, Францию, Кипр, Чехию, Армению, Израиль и Италию (кроме рейсов Львов - Неаполь - Львов 3, 7, и 10.августа). Полеты переносятся в том числе по той причине, что Евросоюз и страны других регионов остаются закрытыми для украинских туристов.

Также сообщается, что из летней навигации 2020 года исключены рейсы:

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По направлению Болгария отменяются рейсы в Варну, остаются только в Бургас.

Авиакомпания на своем сайте предлагает пассажирам несколько возможностей возмещения стоимости билетов.

Напомним, на этой неделе Евросоюз обновил "зеленый список" стран, граждане которых могут свободно въезжать на территорию стран-участниц ЕС, однако Украины в этом списке пока нет.

При этом две страны объединения - Хорватия и Болгария - открыты для украинских туристов.

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