SkyUp перенес возобновление полетов в девять стран

Украинская авиакомпания SkyUp отложила ранее анонсированное возобновление полетов в девять стран. Кроме того, полностью отменяется часть запланированных на лето рейсов.

Об этом говорится в сообщении авиаперевозчика.

Сообщается, что до 15 августа включительно откладывается возобновление полетов в Грецию, Португалию, Испанию, Францию, Кипр, Чехию, Армению, Израиль и Италию (кроме рейсов Львов - Неаполь - Львов 3, 7, и 10.августа). Полеты переносятся в том числе по той причине, что Евросоюз и страны других регионов остаются закрытыми для украинских туристов.

Также сообщается, что из летней навигации 2020 года исключены рейсы:

Киев - Майорка - Киев

Киев - Тенерифе - Киев

Киев - Ламеция-Терме - Киев

Киев - Корфу - Киев

Киев - Закинтос - Киев

Киев - Катания - Киев

Киев - Римини - Киев

Одесса - Ереван - Одесса

Львов - Батуми - Львов

Запорожье - Батуми - Запорожье

Одесса - Батуми - Одесса

Львов - Ираклион - Львов

Одесса - Ираклион - Одесса

Запорожье - Ираклион - Запорожье

Запорожье - Прага - Запорожье

Киев - Пиза - Киев

Киев - Бари - Киев

Львов - Париж (Бове) - Львов

Харьков - Париж (Бове) - Харьков

Одесса - Тбилиси - Одесса

Харьков - Тбилиси - Харьков

Запорожье - Тель-Авив - Запорожье

По направлению Болгария отменяются рейсы в Варну, остаются только в Бургас.

Авиакомпания на своем сайте предлагает пассажирам несколько возможностей возмещения стоимости билетов.

Напомним, на этой неделе Евросоюз обновил "зеленый список" стран, граждане которых могут свободно въезжать на территорию стран-участниц ЕС, однако Украины в этом списке пока нет.

При этом две страны объединения - Хорватия и Болгария - открыты для украинских туристов.