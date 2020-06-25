SkyUp Airlines возобновляет перелеты из харьковского аэропорта Ярославского в Киев, Одессу и Львов

Международный аэропорт "Харьков", входящий в группу DCH украинского бизнесмена Александра Ярославского, сообщил о возобновлении с начала июля регулярного сообщения с украинскими городами лайнерами авиакомпании SkyUp Airlines.

Об этом сообщает пресс-служба компании-оператора New Systems AM группы DCH.

"В июле украинская авиакомпания SkyUp Airlines возобновляет перелеты из Харькова на трех внутренних рейсах: в Киев, Одессу и Львов. Билеты уже можно приобрести на сайте аэропорта hrk.aero и сайте перевозчика skyup.aero, а также забронировать в авиакассах аэропорта", - сообщила пресс-служба.

Сообщается, что с 1 июля открываются перелеты Харьков-Киев стоимостью от 502 гривен, которые выполняются каждый будний день, за исключением 6 и 13 июля. С 4 июля запускаются перелеты в Одессу по цене от 502 гривен, которые выполняются четыре раза в неделю - по понедельникам, средам, четвергам и субботам.

С 5 июля восстанавливаются рейсы Харьков-Львов по цене от 738 грн трижды в неделю - по вторникам, пятницам и воскресеньям. Цены указаны за перелет в одну сторону без учета стоимости транспортировки багажа.

Ранее Международный аэропорт "Харьков" сообщил о возобновлении регулярного прямого сообщения Харьков-Киев - 15 июня состоялся первый посткарантинный рейс из аэропорта авиакомпании Windrose Airlines.

Как сообщили в пресс-службе аэропорта, все перелёты осуществляются с соблюдением требований по предотвращению распространения COVID-19 на авиационном транспорте, в связи с чем пассажиров просят ознакомиться с перечнем правил при посещении аэропорта и пользовании воздушным авиатранспортом.

Напомним, международный аэропорт "Харьков" - один из ключевых инфраструктурных объектов харьковского региона. Инвестиции в его реконструкцию предоставила группа компаний DCH украинского бизнесмена Александра Ярославского в рамках подготовки ключевых инфраструктурных объектов Харькова к проведению Чемпионата Европы по футболу в 2012 году (Евро-2012).

Инвестиции бизнесмена в проект, включая строительство нового аэровокзального комплекса и реконструкцию старого, составили свыше 107 млн долларов. Государство инвестировало сопоставимую сумму в реконструкцию принадлежащего ему аэродрома.

Аэропорт Ярославского первым в Украине получил бессрочный сертификат соответствия наивысшим стандартам безопасности полетов и качества обслуживания, которые установлены Регламентом Еврокомиссии для аэропортов Европейского Союза.

Согласно данным Европейского отделения Международного совета аэропортов (ACI Europe) международный аэропорт "Харьков" по итогам 2019 года вошел в тройку самых быстрорастущих воздушных гаваней европейского континента среди аэропортов с пассажиропотоком до 5 млн пассажиров в год.