Skyrizon и DCH в третий раз обратились в АМКУ за разрешением на концентрацию акций "Мотор Сичи"

Фото: АМКУ (РБК-Украина)

Китайские инвесторы, представленные в Украине компанией Skyrizon, и их украинский партнер группа DCH в третий раз обратились в Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) для получения разрешения на концентрацию путем приобретения акций запорожского авиастроительного предприятия ПАО "Мотор Сич".

Об этом сообщается на официальном сайте DCH.

Как известно, в начале августа 2020 года китайские инвесторы "Мотор Сичи" и DCH заявили о сотрудничестве в сфере развития украинского авиастроения и о подаче совместной заявки в АМКУ.

С тех пор АМКУ дважды возвращал документы под формальными предлогами без рассмотрения по сути.

Как полагают эксперты, АМКУ и его функционеры стали одними из ключевых исполнителей противоправной схемы по блокированию доступа китайских инвесторов к управлению ПАО "Мотор Сич".

Напомним, как ранее писало РБК-Украина, 4 сентября китайские инвесторы предприятия направили украинскому правительству сообщение о намерении начать международный арбитраж против государства Украина с требованием возместить ущерб в $3,5 млрд.

Действия Украины они квалифицируют как попытку экспроприации их инвестиций, что является нарушением украино-китайского межправительственного соглашения о защите и взаимном поощрении инвестиционной деятельности.

Министерство юстиции Украины, по нашим данным, сформировало межведомственную рабочую группу для доарбитражного урегулирования спорной ситуации, в которую вошли, в том числе, представители АМКУ.

По мнению участников рынка, консервация сложившейся ситуации, прежде всего, может быть выгода экс-владельцу "Мотор Сич" Вячеславу Богуслаеву, который благодаря арестам акций сохраняет фактический контроль над предприятием.