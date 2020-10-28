Skyrizon і DCH втретє звернулися до АМКУ за дозволом на концентрацію акцій "Мотор Січі"

Фото: АМКУ (РБК-Україна)

Китайські інвестори, представлені в Україні компанією Skyrizon, і їх український партнер група DCH втретє звернулися в Антимонопольний комітет України (АМКУ) для отримання дозволу на концентрацію шляхом придбання акцій запорізького авіабудівного підприємства ПАТ "Мотор Січ".

Про це повідомляється на офіційному сайті DCH.

Як відомо, на початку серпня 2020 року китайські інвестори "Мотор Січі" DCH заявили про співробітництво у сфері розвитку українського авіабудування і про подачу спільної заявки в АМКУ.

З того часу АМКУ двічі повертав документи під формальними приводами без розгляду по суті.

Як вважають експерти, АМКУ та його функціонери стали одними з ключових виконавців протиправної схеми блокування доступу китайських інвесторів до управління ПАТ "Мотор Січ".

Нагадаємо, як раніше повідомляло РБК-Україна, 4 вересня китайські інвестори підприємства направили українському уряду повідомлення про намір почати міжнародний арбітраж проти держави Україна з вимогою відшкодувати збиток у $3,5 млрд.

Дії України вони кваліфікують як спробу експропріації їх інвестицій, що є порушенням українсько-китайської міжурядової угоди про захист і взаємне заохочення інвестиційної діяльності.

Міністерство юстиції України, за нашими даними, сформувало міжвідомчу робочу групу для доарбітражного врегулювання спірної ситуації, в яку увійшли, зокрема, представники АМКУ.

На думку учасників ринку, консервація ситуації, що склалася, насамперед може бути вигідна екс-власникові "Мотор Січ" В'ячеславу Богуслаєву, який завдяки арештів акцій зберігає фактичний контроль над підприємством.