Sky News помітило скупчення бойових гелікоптерів РФ в аеропорту "Курськ": супутникові знімки

Як зазначає видання, супутниковий знімок аеропорту, зроблений ще 22 липня, показує, що там не було скупчення російської бойової авіації. Тоді біля злітно-посадкової смуги було видно лише два вертольоти та п'ять винищувачів.

Але супутникові знімки, зроблені вчора, 14 серпня, показують вже кардинально іншу ситуацію. На знімку помітні 14 вертольотів, припаркованих по всій довжині аеропорту. Також видно чотири винищувачі.

Фото: скупчення гелікоптерів в аеропорту "Курськ" (news.sky.com)

"Спостерігається значне збільшення кількості гелікоптерів: з двох гелікоптерів Мі-24/35 або Мі-8/17 у липні до чотирнадцяти гелікоптерів у серпні, включаючи, можливо, три гелікоптери Ка-52 "Алігатор", - розповів у коментарі виданню співробітник Королівського інституту оборонних досліджень Британії Джастін Бронк.

При цьому журналісти уточнюють, що супутникові знімки недостатньо деталізовані, щоб визначити, які саме літаки знаходяться в аеропорту "Курськ".

Видання припускає, що таке скупчення авіації є частиною російської відповіді на операцію українських захисників у Курській області.