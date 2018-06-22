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Сквер возле российского посольства в Киеве могут назвать в честь Немцова

НовостиПолитика    22.06.2018 - 22:16
Фото: фотография Бориса Немцова (РБК-Украина)
Фото: фотография Бориса Немцова (РБК-Украина)

Он расположен на углу улицы Сурикова и Воздухофлотского проспекта

Комиссия по вопросам наименований КГГА поддержала наименование безымянного сквера возле российского посольства в честь Бориса Немцова. Об этом сообщила пресс-служба КГГА.

Сквер расположен на углу улицы Сурикова и Воздухофлотского проспекта.

"Сегодня на заседании комиссии были оглашены результаты общественных слушаний. Результаты почти 50/50: 357 голосов "за" и 354 "против". Члены комиссии определились: 15 - "за" и 2 "воздержались". "Против" не проголосовал никто. Поэтому теперь, согласно процедуре, городскому голове рекомендовано внести соответствующее представление о наименовании сквера в честь Бориса Немцова в Киевсовет", - сказал заместитель председателя КГГА Алексей Резников.

По его словам, теперь решение за депутатами.

Напомним, в 2016 году в Праге трое чешских активистов обратились в городской совет с инициативой переименовать одну из площадей города в честь Немцова. На этой площади расположено посольство России в Чехии.

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Теги публикации: Киев, посольство РФ, сквер, Немцов  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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