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Інтерв'ю

Сквер біля російського посольства у Києві можуть назвати на честь Нємцова

НовиниПолітика    22.06.2018 - 22:16
Фото: фотографія Бориса Нємцова (РБК-Україна)
Фото: фотографія Бориса Нємцова (РБК-Україна)

Він розташований на розі вулиці Сурикова та Повітрофлотського проспекту

Комісія з питань найменувань КМДА підтримала найменування безіменного скверу біля російського посольства на честь Бориса Нємцова. Про це повідомила прес-служба КМДА.

Сквер розташований на розі вулиці Сурикова та Повітрофлотського проспекту.

"Сьогодні на засіданні комісії було оголошено результати громадських слухань. Результати майже 50/50: 357 голосів "за" і 354 "проти". Члени комісії також визначились: 15 - "за" і 2 "утрималися". "Проти" не проголосував ніхто. Тож тепер, згідно із процедурою, міському голові рекомендовано внести відповідне подання щодо найменування скверу на честь Бориса Нємцова до Київради", - сказав заступник голови КМДА Олексій Резніков.

За його словами, тепер рішення за депутатами.

Нагадаємо, у 2016 році у Празі троє чеських активістів звернулися до міської ради з ініціативою перейменувати одну з площ міста на честь Нємцова. На цій площі розташоване посольство Росії в Чехії.

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Теги публікації: Київ, посольство РФ, сквер, Нємцов  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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