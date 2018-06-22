Сквер біля російського посольства у Києві можуть назвати на честь Нємцова

Він розташований на розі вулиці Сурикова та Повітрофлотського проспекту

Комісія з питань найменувань КМДА підтримала найменування безіменного скверу біля російського посольства на честь Бориса Нємцова. Про це повідомила прес-служба КМДА.

Сквер розташований на розі вулиці Сурикова та Повітрофлотського проспекту.

"Сьогодні на засіданні комісії було оголошено результати громадських слухань. Результати майже 50/50: 357 голосів "за" і 354 "проти". Члени комісії також визначились: 15 - "за" і 2 "утрималися". "Проти" не проголосував ніхто. Тож тепер, згідно із процедурою, міському голові рекомендовано внести відповідне подання щодо найменування скверу на честь Бориса Нємцова до Київради", - сказав заступник голови КМДА Олексій Резніков.

За його словами, тепер рішення за депутатами.

Нагадаємо, у 2016 році у Празі троє чеських активістів звернулися до міської ради з ініціативою перейменувати одну з площ міста на честь Нємцова. На цій площі розташоване посольство Росії в Чехії.